Touriya Haoud start hoofdbedekkingslijn na ziekte

"Dat geeft me enorm veel voldoening", laat de oud-actrice vrijdag weten in het AD."De dokter vertelde me dat ik kaal kon worden. Dat was toch een shock", herinnert ze zich het moment waarop ze haar behandelplan doornam met de arts. Ze ging op zoek naar 'turbans', het op de tulband gebaseerde hoofddeksel waar veel vrouwen voor kiezen na haarverlies door een chemokuur, maar het aanbod viel haar tegen."Daar is het idee ontstaan om hier iets mee te doen. Inmiddels ben ik samen met een Marokkaanse vriendin een bedrijf in turbans gestart. De lijn bestaat uit unieke hoofddoeken en turbans, ecologisch en handgemaakt in Marrakech."Na jaren in Los Angeles, waar ze met haar inmiddels ex-man Greg Vaughan drie zoons kreeg, heeft Haoud zich definitief weer in Nederland gevestigd. Wel vliegt ze geregeld naar Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina, waar haar kinderen en hun vader wonen."Mensen maken opmerkingen: raar dat je je kinderen zomaar achterlaat. Dat gevoel heb ik niet. De kinderen hebben het daar goed. Ze gaan naar een privéschool. Kunnen lekker buiten spelen, wat in L.A, echt niet mogelijk was. We videobellen een paar keer per dag. Ik vlieg elke maand naar Charlotte voor tien tot twaalf dagen en ze komen straks in de zomer twee maanden hier."