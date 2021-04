Boef: geen spijt van rebelse tijd

Al voelt Sofiane Boussaadia, de echte naam van Boef, wel schaamte als hij terugdenkt aan sommige momenten in zijn leven."Als ik die beelden van mezelf terugzie, sla ik mijn handen voor mijn gezicht." Hij was in die periode naar eigen zeggen heel boos op de wereld.De rapper doelt op onder meer zijn 'treitervlogs'. "Al die woede kwam naar buiten, met een camera erop. Ik heb dingen gedaan die niet door de beugel konden en begrijp dat een ouder publiek heeft gedacht: wat een randdebiel dit." De rapper kwam onder andere in opspraak toen hij twee vrouwen uitmaakte voor kechs (hoeren red.).Volgens Boef gaat het nu veel beter. "Ik heb net op tijd mijn leven ten goede gekeerd", aldus de rapper die onlangs bekendmaakte dat hij een nieuwe relatie heeft. "Ik zag haar zitten in een restaurant en ben op haar afgestapt. Ook wel leuk dat het een keertje niet via Instagram of Snapchat ging."Zijn nieuwe vriendin is Belgisch en studeert nog. "Het leuke van haar is dat ze ook totaal niet materialistisch is. Als ik een mooi Louis Vuitton-schoentje voor haar koop, draagt ze ze wel, maar het boeit haar echt niet."