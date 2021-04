Nieuwe komische film 'Meskina' komt half juli in de bioscopen

Drukte

De nieuwe releasedatum staat vermeld op de lijst van de Nederlandse filmsector.De komedie gaat over Leyla (Maryam Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. Ze probeert haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk.Tijdens deze zoektocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties. De hoofdrol wordt gespeeld door Hassouni, bekend van onder meer Soof. Wahib heeft in de film een belangrijke rol.Het is vermoedelijk de eerste keer dat er nieuw werk van Wahib uitkomt na zijn grensoverschrijdende 'grap' eind maart. De 22-jarige acteur vroeg tijdens een live Instagram-sessie een minderjarige jongen tegen betaling zijn piemel te laten zien. Na dit incident lieten veel partijen de acteur en zanger vallen. De film Meskina was al opgenomen lang voor het incident.Het wordt druk in de bioscopen, als deze na maanden van coronalockdown hun deuren weer mogen openen. Sommige films, zoals het oorlogsepos De Slag om de Schelde, staan al sinds december te wachten voor ze kunnen worden uitgebracht.Daarnaast zijn er al veel nieuwe titels aangekondigd voor de zomermaanden, zoals de Luizenmoeder-film, De Kameleon aan de Ketting! en Fast & Furious 9.Vooralsnog zijn alle bioscopen nog dicht en is onduidelijk wanneer ze weer open mogen.