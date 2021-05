GoT-spinoff 'House of the Dragon' opgenomen in Marokko

De voorbereidingen zijn begonnen voor het filmen van het eerste seizoen van de toekomstige serie die naar verwachting in 2022 zal verschijnen.





Net als de GoT-productie zal een belangrijk deel van de spin-off worden gefilmd in Marokko, samen met Kroatië, Ierland, IJsland, Malta en Spanje.





Het script van de nieuwe serie is gebaseerd op de gebeurtenissen uit het boek Fire and Blood van de Amerikaanse schrijver George R. R. Martin, auteur van de epische serie 'A Song of Ice and Fire' waarop GoT is gebaseerd.





De gebeurtenissen vinden plaats rond 300 jaar voorafgaand aan de gebeurtenissen in Game of Thrones en vertellen het verhaal van 'House Targaryen', de heersende drakenfamilie.



Verwacht wordt dat de veldslagen van House of the Dragon zullen worden gefilmd in de steden Essaouira en Ouarzazate, vergelijkbaar met de GoT-productie, waarvan een groot deel is opgenomen in de zuidelijke provincies van Marokko.