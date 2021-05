Burgemeester Aboutaleb danst mee met Eurovisie Songfestival (video)

In een video van de gemeente is te zien hoe de burgemeester en wethouders in het kader van de campagne Rotterdam.Met de actie wil de gemeente zoveel mogelijk mensen samenbrengen in de aanloop naar het muziekfestijn. Iedereen over de hele wereld wordt opgeroepen ook een dansvideo in te sturen.In de dagen rondom het Eurovisie Songfestival worden dansende fans van over de hele wereld levensgroot geprojecteerd op het World Port Building, een gebouw van 124 meter hoog aan de Wilhelminapier in Rotterdam.Het Eurovisie Songfestival is dit jaar van dinsdag 18 mei tot en met zaterdag 22 mei in Rotterdam Ahoy.