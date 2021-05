Soloshow Fadua El Akchaoui te zien bij BNNVARA

De omroep zendt een speciale televisieregistratie uit van haar voorstelling WRAK. In deze show gaat Fadua op een 'roadtrip' door haar leven. Het is een humoristische voorstelling waarin ze op zoek gaat naar zichzelf om van 'wrak' naar 'warrior' te veranderen.De regie van de televisieregistratie is in handen van Daria Bukvić. Fadua werd bekend door haar rol in de hitvoorstelling Melk & Dadels, die ook geregisseerd werd door Bukvić.Deze voorstelling werd geselecteerd door het Nederlands Theater Festival als een van de tien beste voorstellingen uit 2019.