Marokkaanse boer Ayoub krijgt Nouri Award 2021

De 23-jarige agrariër ontving de prijs uit handen van de vader van de Ajax-voetballer die bijna vier jaar terug op het veld een hartstilstand kreeg. De jonge sportman liep hierdoor zware hersenschade op.Louihrani kreeg de prijs uitgereikt omdat volgens de jury "zijn inzet voor veel jongeren een inspiratie is om je hart te volgen en te zorgen dat wat je voor ogen hebt daadwerkelijk tot uitvoer brengt". De 23-jarige boer wil een eigen boerderij en werkt daarom al sinds zijn veertiende bij diverse melkveehouderijen om ervaring op te doen.De Nederlands-Marokkaanse boer brak vorig jaar door na een reportage van NH Nieuws. Louihrani krijgt komend seizoen een eigen programma bij KRO-NCRV Behalve de Nouri Award werden ook de Young Amsterdam Awards uitgereikt. Deze gingen naar rapper Tur G, bitcoin-ondernemer Meyade Curfs, voetballer Samya Hassani en sociale ondernemer Zunga Linger.De prijzen werden voor de zevende keer uitgereikt om uitblinkers onder de 27 jaar te eren. De ceremonie vond plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam.