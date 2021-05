Nasrdin Dchar gaat op tournee met drieluik over zijn familie

De Gouden Kalf-winnaar speelt het drieluik Oumi, Dad en Ja op één avond, maakte theaterbureau De Mannen vrijdag bekend.In Oumi speelde Dchar zijn moeder, die symbool stond voor een hele generatie Marokkaanse vrouwen. In Dad vertolkte de acteur de rol van zijn vader en ging daarin de dialoog met hem aan. En in JA verkende Dchar hoe hobbelig het pad van de liefde kan zijn, aan de hand van het verhaal van hem en zijn vrouw Amy.In een van de pauzes tussen de monologen zal er een maaltijd klaar staan, verzorgd door de Couscousbar in Amsterdam. De speellijst van het drieluik is vanaf vrijdagmiddag op de website van de acteur te vinden.