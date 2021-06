Selma Omari en Yolanthe Cabau in nieuwe Nederlandse romcom

De opnames zijn dinsdag van start gegaan en de film is vanaf oktober te zien in de bioscopen.

Het is de eerste filmrol voor Omari, die vooral bekend is als influencer en de ex-verloofde is van rapper Boef. In 2020 deed Omari ook een gooi naar een zangcarrière en bracht ze in maart haar debuutsingle 'Allang' uit.

De romantische komedie volgt de liefdeslevens van de zussen Eva en Lieke, broer Maarten en vader Ferry die totaal verschillend van elkaar verlopen en allesbehalve standaard zijn.



De film wordt geregisseerd door Aram van de Rest en Appie Boudellah, die samen met zijn broer Mussi Boudellah ook verantwoordelijk is voor het scenario. Die drie waren ook verantwoordelijk voor de films F*ck de Liefde en Just Say Yes.

"Liefde Zonder Grenzen heeft een gemêleerde cast. Ik vind het belangrijk dat op het witte doek het Nederland van nu gezien wordt", vertelt Yolanthe over het verhaal. "Ik ben dan ook superblij om deel van dit bijzondere project uit te maken."