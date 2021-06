Sinéad O’Connor gaat toch niet met pensioen

De Ierse zangeres die zich eerder bekeerde tot de Islam zei afgelopen weekend nog dat ze met pensioen ging, maar komt daar nu op terug.

De aanleiding van de tweets over haar pensioen waren interviews over haar vorige week verschenen autobiografie, legt de 54-jarige O'Connor uit in een verklaring op Twitter.

In het boek vertelt de zangeres over het misbruik van haar moeder en hoewel ze tegen journalisten had gezegd daar niet over te willen praten, werd er toch naar gevraagd. Uit boosheid zei ze daarom te stoppen met muziek.



Dat is O'Connor dus voorlopig toch niet van plan. "Ik hou van mijn baan, van het maken van muziek dan", schrijft ze. De zangeres zegt daarnaast sorry tegen fans die zijn geschrokken van het nieuws dat ze stopt en bedankt voor alle steun die ze heeft gehad. "Ik voel me veilig genoeg om mijn wens om met pensioen te gaan weer in te trekken."

O'Connor is vooral bekend van Nothing Compares 2 U, een cover van een nummer van Prince. In totaal heeft de zangeres tien studioalbums uitgebracht. Haar elfde, No Veteran Dies Alone, verschijnt volgend jaar. Dan gaat de zangeres ook weer op tournee.