Rose Byrne gaat Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern spelen in film over aanslagen Christchurch

Rose Byrne zal daarin de Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern spelen.

Op 15 maart 2019 schoot een extreemrechtse 28-jarige man tijdens het vrijdaggebed in twee moskeeën in Christchurch 51 moslims dood. Ook vielen er ruim 40 gewonden bij de aanslag. De omgekomen slachtoffers waren tussen de 3 en 77 jaar oud.

Ardern werd geprezen om haar reactie op de aanslag. Ze reisde meteen af naar Christchurch en bracht veel tijd door met nabestaanden en anderen uit de moslimgemeenschap daar. Toen ze later het parlement toesprak over de terroristische aanval, gaf ze aan daarbij nooit de naam van de dader te zullen noemen.



"Laat de namen horen van de mensen die het leven hebben gelaten, niet van de man die dat van hen afnam. Wanneer ik spreek, zal hij naamloos blijven", liet ze weten.

Ook de makers van de film willen de focus niet op de dader leggen. In een verklaring aan Deadline stelden zij donderdag: "They Are Us gaat niet zozeer over de aanslag, maar over de reacties daarop en hoe zo'n ongekend hatelijke daad zorgde voor een stortvloed aan liefde en steun. De film kijkt naar wat ons allemaal mens maakt", aldus de producenten.