Gewapende overval op chauffeur French Montana

Toen hij voor een hotel in New York bij zijn auto op de rapper stond te wachten, vuurden de criminelen volgens de New York Post met een wapen om hem te dwingen een duur horloge en een gouden ketting af te geven.

Het 18-jarige slachtoffer werd niet geraakt bij het schot, dat zou zijn gelost als waarschuwing toen de chauffeur niet inging op eerdere dreigementen, waarbij hij geslagen werd.

De daders zouden een Richard Mille-horloge ter waarde van 300.000 dollar hebben buitgemaakt en een ketting die 40.000 kost. De sieraden waren waarschijnlijk van de rapper.



Het incident vond plaats voor het Dream Hotel in New York. Daar werd afgelopen week iemand voor de deur doodgeschoten.

Het is niet duidelijk of er enig verband is tussen de twee zaken.