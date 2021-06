Vijfde deel Indiana Jones wordt gefilmd in Marokko (video)

Dat meldt het Moroccan Cinematographic Centre (CCM) in een verklaring. De opnames begonnen 7 juni in Londen.

De filmploeg zal onder leiding van regisseur James Mangold (bekend van onder meer Logan) binnenkort naar Fez en Oujda afreizen om de voorbereidingen te treffen. Ook hoofdrolspeler Harisson Ford is weer van de partij.

Naast Ford zullen Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident en Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron) schitteren in de succesvolle Franchise van Lucasfilm (Disney).



Ondanks dat producent Steven Spielberg het vijfde deel heeft toevertrouwd aan regisseur Mangold blijft hij wel betrokken bij de productie.

Met de opnames van Indiana Jones wordt de archeologische heldenfilm toegevoegd aan de reeks grote internationale producties die in Marokko zijn gefilmd, waaronder James Bond, Jason Bourne, Mission Impossible en de hitseries Game of Thrones en Homeland.

De Marokkaanse producent Zakaria Alaoui en zijn bedrijf Zak Productions zullen verantwoordelijk zijn voor de opnames in Marokko, aldus de verklaring van CCM.