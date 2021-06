Gigi Hadid worstelt soms met etniciteit

Dat vertelt het supermodel in een interview met I-D. "Je vraagt je altijd af bij welk ras je hoort", vertelt Gigi over haar gemixte achtergrond. Moeder Yolanda is Nederlands en wit, vader Mohammed is Palestijns.

"Soms voel ik me te wit om op te komen voor Arabische zaken. Is wat ik ben wel genoeg om te doen wat goed voelt? Of maak ik misbruik van de privileges die ik heb vanwege mijn witte kant? Mag ik het over één kant van mezelf hebben, of heb ik het dan over iets dat ik niet voldoende ervaar?"

Het is een onderwerp dat het model vaak bespreekt met vriend Zayn Malik, die een Pakistaanse vader en een Britse moeder heeft. "We zijn de eerste generatie van die gemixte etniciteiten, we hebben allebei die ervaring dat je een brug bent tussen de verschillende culturen. Onze ouders hebben dat zelf nooit meegemaakt."



Gigi kijkt ernaar uit te zien hoe dochtertje Khai, nu negen maanden oud, daar in de toekomst naar kijkt. "Ik denk dat zij haar eigen manier zal vinden om haar verschillende culturen samen te laten komen. Het lijkt me interessant die gesprekken met haar te voeren, om haar kijk daarop te zien."

Haar zus Bella Hadid lijkt daar wat minder mee te worstelen en schroomt niet om zich in te zetten voor haar Palestijnse kant. In mei wist ze zelfs het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken te irriteren door mee te doen aan een pro-gerechtigheid demonstratie. Ze had zich de week daarvoor op social media uitgesproken over het opgelaaide Israëlische geweld in de Palestijnse Gazastrook.