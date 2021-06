'Josylvio opgepakt op vliegveld Curaçao'

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of hij nog vastzit.

Van de arrestatie zouden beelden circuleren op sociale media. Daarop is te zien dat de arrestant eerst wordt geslagen door een agent. Het is niet duidelijk of het om Josylvio gaat.

Het management van Josylvio is donderdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.



Josylvio is een van de populairste rappers van het land. De Nederlander van Egyptische komaf scoorde de afgelopen jaren verschillende nummer 1-hits in de Single Top 100.

Zijn album Hella Cash werd in 2018 de meest verkochte en gestreamde plaat van het jaar.