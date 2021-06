Hoofdrollen voor Soumaya Ahouaoui en Walid Benmbarek in romcom 'Marokkaanse Bruiloft'

Voor Soumaya is het de eerste hoofdrol in een Nederlandse bioscoopfilm, maakte distributeur Dutch FilmWorks donderdag bekend.

Andere rollen zijn er voor Nora El Koussour, Pip Pellens, Nabil Aoulad Ayad, Liza Sips, Farrieda Smit en Eva van de Wijdev­­en. De titelsong wordt verzorgd door The Voice Kids-finalist Numidia El Morabet, die ook een rol in de film zal vertolken.

De romantische komedie vertelt het verhaal van de jonge en ambitieuze advocate Yasmine, die jongleert met haar verschillende identiteiten. Terwijl zij de carrièreladder beklimt bij een prestigieus advocatenbureau, gaat het thuis om één ding: wanneer gaat ze eindelijk trouwen?



Hunkerend naar de goedkeuring van haar Marokkaanse ouders geeft Yasmine zichzelf zes maanden de tijd om te trouwen. Haar enige probleem: ze heeft nog geen man.

Kleurrijke komedie

"Ik wil met deze film een ode brengen aan het Marokkaanse bruiloftsspektakel", aldus Nijenhuis. "Het wordt een feest der herkenning voor de bioscoopbezoeker met een Marokkaanse of vergelijkbare achtergrond en een kleurrijke, romantische komedie voor iedereen."



Het scenario is van de hand van Aliefka Bijlsma, ondersteund door Mina El Hannaoui en met een bijdrage van Jelle Posthuma. De producent is Ingmar Menning (De Luizenmoeder, Verliefd op Cuba) en AVROTROS is de coproducerende omroep. De opnames van de film zijn deze week van start gegaan.

De romantische komedie is in 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien.