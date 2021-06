3FM-dj Sander Hoogendoorn draait weer muziek Bilal Wahib

Het was de eerste keer sinds het Instagram-incident van de acteur en rapper dat er een nummer van Wahib op de Nederlandse publieke radio te horen was.

Een woordvoerder van de NPO heeft een bericht daarover van de NOS bevestigd. De 22-jarige Wahib vroeg tijdens een live Instagram-sessie een minderjarige jongen tegen betaling zijn piemel te laten zien. Na dit incident lieten veel partijen de acteur en zanger vallen.

"Als zender zetten we hem op dit moment niet op de playlist", stelt de zegsvrouw van NPO. "Maar dj's mogen wel zelf besluiten zijn muziek te draaien als zij zich daar goed bij voelen." Dit beleid geldt niet alleen voor 3FM, maar ook voor zender FunX, die doorgaans meer muziek van Wahib draait dan 3FM.



Eerder pleitte ook het programma RTL Boulevard ervoor om de in opspraak geraakte acteur en muzikant een tweede kans te geven. De oproep was vooral gericht aan platenlabel TopNotch. De grote speler in muziekland liet Wahib binnen een paar uur vallen, terwijl het bedrijf geen reactie gaf toen hun ster Lil Kleine werd aangehouden vanwege een geweldsincident op Ibiza.

Wahib is binnenkort ook weer in de bioscopen te zien. Hij speelt een rol in Meskina, een nieuwe bioscoopfilm met Maryan Hassouni en Soundos el Ahmadi. De komedie gaat over Leyla (Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. De film draait vanaf 22 juli.