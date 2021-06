Bilal is niet van plan vaker verrassingsoptredens te doen

Dat heeft zijn woordvoerder dinsdag desgevraagd laten weten.Wahib stond in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst sinds maanden weer op het podium.

Hij zong daar, samen met Kris Kross Amsterdam, zijn hit Tigers. Het poppodium was niet van tevoren op de hoogte gesteld van het optreden.

De 22-jarige artiest werd eerder dit jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien.



Wahib kreeg het flink te verduren in de media. Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. In het programma Op1 bood hij vrijdag excuses aan voor zijn actie.

De woordvoerder van Wahib wil niet zeggen of de artiest andere concrete plannen voor de toekomst heeft.