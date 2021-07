27 Marokkaanse stranden met het 'Blauwe Vlag' keurmerk in 2021

De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer dan 4.425 stranden en jachthavens in ruim 45 landen in Europa, Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, Canada, het Caribische gebied en Marokko.

De Marokkaanse stranden met de "Blauwe Vlag" zijn:

Achakar (Tanger-Asilah);

Arekmane (Nador);

Riffienne (Nador);

Oued Al Marssa (Fahs Anjra);

Ba-Kacem (Tanger-Asilah);

Bouznika;

Skhirate;

El Moussouir / Dakhla;

Essaouira;

Foum El Oued / Laâyoune;

El Haouzia;

Dalia / Fahs Anjra;

Mdiq / (Mdiq-Fnideq);

Oued Laou / Tétouan;

Oum Labouir / Dakhla;

Safi stad;

Souiria lkdima (Safi);

Imin N'Tourga;

Sidi Ifni;

Sidi Mouissa Aglou;

Cap Beddouza (Safi);

Station touristique (Saïdia);

Port of Plaisance (Saidia);

Sidi Abed (El Jadida);

Sidi Rahal;

Plage des Nations;

Ain Diab

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd.



Bij de toekenning wordt rekening gehouden met criteria's als: zwemwaterkwaliteit, informatievoorziening, bewustzijn en milieueducatie, gezondheid en veiligheid, en ten slotte planning en beheer.

Voor de toerist is de Blauwe Vlag dus internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

In Marokko is het wereldwijde keurmerk in 2002 geïntroduceerd als onderdeel van het Clean Beaches-programma en wordt het milieukeurmerk lokaal gepromoot door de Mohammed VI-stichting.