Latifa Raafat naar de rechter na aantijgingen van diefstal van eierstokken

Dat meldt nieuwsdienst Alyaoum24 maandag. De zangeres neemt juridische stappen om de beschuldigingen het hoofd te bieden.

De inmiddels 55-jarige zangeres beviel twee jaar geleden van een kerngezond meisje. Het vermeende slachtoffer beweert nu dat de zangeres op late leeftijd kon bevallen omdat ze haar eierstokken zou hebben gestolen.

Via sociale netwerken zegt het vermeende slachtoffer dat de zangeres samen met een "gespecialiseerde arts" in Casablanca haar eierstokken heeft gestolen en die bij Raafat heeft "ingebracht".



De Marokkaanse diva staat er om bekend haar privéleven liever gescheiden te houden. Tijdens haar zwangerschap reageerde ze toch publiekelijk op reacties over haar late zwangerschap.

"Meestal reageer ik niet op negativiteit, maar als mijn waardigheid in het geding komt, sta ik mezelf toe om te reageren. Ik ben in 1994 gescheiden en hertrouwd, en dat is een gegeven dat niet veel mensen over mij weten.", zei ze in een interview.



"Ik hoef mijn privéleven niet te delen en dat is mijn recht. Sommigen zeggen zelfs dat ik op deze leeftijd niet meer zwanger kan worden. God gaf me een geschenk, ongeacht de negatieve reacties ga ik dat geschenk niet weigeren" aldus Raafat.

De zangeres deed eerder al aangifte naar aanleiding van de lastercampagne.