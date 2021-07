GTST-acteur Hamza Othman trots op eerste zomercliff

"Ik ben zo blij dat ik dat mocht, dat ik ook behoorlijk wat onderzoek heb gedaan om het zo goed mogelijk te doen", zegt Othman in De Telegraaf.

"Het is de meest bijzondere scène die ik ooit heb gespeeld", gaat Othman verder. "Het was heel heftig. Als ik nu terugkijk, krijg ik er weer kippenvel van. Ook omdat er een islamitische getuigenis in zit die mensen nog niet vaak op televisie hebben gezien.", zei Othman.

"Zelfs mijn moeder vond de scène confronterend, toen ze hem zag. Maar ze was wel blij, hoor. Zij is zo van: 'Doe je ding en maak me trots.' En volgens mij lukt dat aardig."., aldus Othman.



De 22-jarige acteur is onder andere te zien geweest in de Zapp-serie #Forever en in de Videoland-serie H3L. Hij werd in 2020 bij het grote publiek bekend door zijn rol als Ilyas El Amrani in de RTL 4-soap GTST.

Het seizoen van GTST wordt donderdagavond afgesloten met de 'zomercliff'. De soap keert eind augustus terug op televisie.