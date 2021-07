Shahine El-Hamus speelt hoofdrol in CBS-serie Bestseller Boy

Dat hebben CBS Studios en AVROTROS donderdag bekendgemaakt tijdens het festival van Cannes.

Voor El-Hamus is het de tweede maal dat hij een hoofdrol speelt in een verfilming van een boek van Bouzamour. Voor zijn rol in De Belofte van Pisa kreeg de acteur afgelopen jaar een Gouden Kalf.

Bestseller Boy gaat over de avonturen van een jonge Amsterdamse schrijver van Marokkaanse afkomst wiens leven op z'n kop komt te staan als hij een bestseller schrijft. Ondertussen moet hij ook zien te navigeren tussen twee verschillende culturen.



Navigeren

Het is het eerste project dat de Amerikaanse studio CBS in Nederland ontwikkelt. Willy Waltz International, het productiebedrijf van Robert Alberdingk Thijm en Norbert ter Hall, zal de serie produceren. De opnames zijn deze week begonnen en vinden plaats in Amsterdam en Marokko.

De regie is in handen van Norbert ter Hall, die ook De Belofte van Pisa maakte. Het scenario wordt geschreven door Robert Alberdingk Thijm. Bestseller Boy is naar verwachting in het najaar van 2022 te zien op NPO 3.