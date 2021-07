Soundos: als je Meskina niet leuk vindt ben je smaak- en reukloos

"Nu ik ouder ben begin ik daar steeds minder waarde aan te hechten. Ik ben hartstikke trots op het resultaat", zegt de 39-jarige comédienne en debuterend filmmaker tegen het ANP.

En als je Meskina niet leuk vindt? "Dan ben je smaak- en reukloos. ". De comedy, waarin onder anderen Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar en Najib Amhali spelen, was een idee van haarzelf en haar zakenpartner en goede vriendin Chafina ben Dahman. "We wilden allebei een grappige film met een Marokkaanse vrouw in de hoofdrol", zegt Soundos, die zelf een bijrol in de film speelt.

Maar dan niet op de volgens haar 'typische manier'. "Niet een vrouw die gered moet worden door een witte man of een vrouw die jihadist is en verkracht wordt."



Volgens haar schiet het dominante beeld van vrouwen van kleur in Nederlandstalige films daarin vreselijk tekort. "Meskina is in de eerste plaats een comedy en de hoofdrolspeelster is een vrouw van kleur. Maar het doel is gewoon het alledaagse leven van echte mensen laten zien." Daarmee schrijft Soundos naar eigen zeggen geschiedenis. "Ik ben ervan overtuigd dat er nog nooit zo'n film is gemaakt in Nederland", zegt ze.

Vanzelfsprekendheden

"Ik droomde als meisje om in zo'n film te spelen, maar die waren er niet. Dus dan neem ik het heft in eigen handen", vertelt ze over haar motivatie om te beginnen als scenarioschrijver. De film gaat over Leyla, een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. Tijdens deze zoektocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties.



Soundos was ook actief betrokken bij de casting van de film, waarbij volgens haar de focus lag op "goede, gezellige mensen met veel talent". Ook Bilal Wahib heeft een rol. De 22-jarige artiest raakte in maart in opspraak toen hij in een live Instagram-sessie een minderjarige jongen vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.

Na dit incident lieten veel partijen de acteur en zanger vallen, maar Meskina is vermoedelijk de eerste keer dat hij weer met nieuw werk verschijnt. "Het is op geen enkel ogenblik een gesprek geweest om hem weg te knippen of wat dan ook", zegt Soundos daarover. De opnames waren bovendien lang voordat het incident überhaupt gebeurde al klaar. "De focus ligt bovendien bij de powervrouwen in de film."

Het filmmaken bevalt Soundos enorm. "Maker Soundos is geboren, zeg dat wel." Over een sequel kan ze nu nog niet nadenken. "Ik wil eerst dit succes vieren." Dat gaat ze doen bij de feestelijke première in Amsterdam zondag. "En daarna ga ik gewoon weer naar huis wasjes draaien hoor. Ik blijf ook gewoon moeder en partner."