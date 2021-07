Serie over activist Malcolm X in de maak

Dat meldt Variety. De serie zal gebaseerd zijn op twee boeken die over zijn leven zijn verschenen.

De nieuwe reeks belicht de jeugd van Malcolm X, inclusief de dood van zijn vader die waarschijnlijk gelyncht werd door witte racisten, tot zijn opkomst als woordvoerder van de Nation of Islam. De moslimorganisatie van zwarte Amerikanen streed voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking. Malcolm X werd in 1965 vermoord.

Het is niet de eerste maal dat het leven van de activist wordt verfilmd. Regisseur Spike Lee, die onlangs in Cannes de Gouden Palm uitreikte, maakte in 1992 al een film waarin Denzel Washington de titelrol speelde.



De acteur ontving een Oscarnominatie voor die vertolking.

Recent speelde Kingsley Ben-Adir de leider van de Nation of Islam nog in de film One Night in Miami.