Bilal Wahib brengt toch weer nieuwe muziek uit bij Top Notch

Bilal Wahib komt binnenkort met nieuwe muziek, zo deelt zijn platenlabel Top Notch op Instagram.

"Dat je niet alleen was. Of ben ik paranoia, denk ik weer veel te veel na. Ik weet niet wat het is of dat ik mij vergis, dat er iemand anders is. Als we echt willen dan kan het", luidt de tekst die Wahib zingt in het filmpje.

Sinds de ophef heeft Wahib op muzikaal vlak niet veel meer van zich laten horen. Wel gaf hij eind juni een verrassingsoptreden tijdens een feest in Paradiso. Ook speelt de zanger en acteur een rol in de romantische komediefilm Meskina, die nu in de bioscoop draait.



Verspreiden kinderporno

De 22-jarige acteur, vooral bekend van de serie Mocro Maffia, werd eerder dit jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien.

Wahib liet na het voorval op Instagram via zijn advocaat weten "vreselijk veel spijt" te hebben van zijn "onbezonnen, totaal misplaatste grap". Inmiddels heeft hij een regeling getroffen met het slachtoffer en zijn familie.



De familie van het 12-jarige slachtoffer vroeg na het incident om rust. Volgens advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, had de jongen een aantal "vervelende berichten" op sociale media ontvangen.

Wahib kreeg het ook flink te verduren in de media. Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. In het programma Op1 bood hij vrijdag excuses aan voor zijn actie.