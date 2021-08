Meskina trekt 100.000 bezoekers naar de bioscoop

Soundos El Ahmadi, bedenker van Meskina, werd woensdag met de prijs verrast. De populaire film van Nederlandse bodem verkocht in zijn openingsweekend in juli al helemaal uit en inmiddels hebben 100.000 mensen de film in de bioscoop gezien.

Fadua El Akchaoui, die zowel in de film speelt als het script schreef, overhandigde de daarbij horende prijs aan comédienne en debuterend filmmaker Soundos.

Meskina vertelt het verhaal van de 30-jarige Leyla, die geen man, kind of duidelijk carrièrepad heeft. Ze probeert haar eigen weg te vinden en erachter te komen wat haar eigenlijk gelukkig maakt, ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. In de komedie spelen onder anderen ook Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar en Najib Amhali een rol.



De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival in samenwerking met het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Naast de Gouden Film zijn er ook nog de Platina en de Diamanten Film te vergeven voor respectievelijk 400.000 en een miljoen verkochte bioscoopkaartjes.