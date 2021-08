BNNVARA blaast met El Ahmadi 'Try Before You Die' nieuw leven in

Het BNNVARA-programma Try Before You Die keert na jaren weer terug op televisie.

shownieuws

Onder anderen presentatoren Jurre Geluk en Fenna Ramos en vloggers Nesim El Ahmadi en Qucee doen mee aan het nieuwe seizoen, maakte de omroep dinsdag bekend. Ook in de nieuwe reeks doen de deelnemers 'de dingen die je gedaan moet hebben voordat je doodgaat'. Ze gaan onder meer stuntvliegen, vuurspuwen en off-road racen. Try Before You Die is vanaf 30 augustus te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp en wordt vanaf 4 september uitgezonden bij NPO Zapp op NPO 3.

De serie was van 2005 tot en met 2011 te zien op televisie. Onder anderen Filemon Wesselink, Katja Schuurman, Sophie Hilbrand en Dennis Storm deden mee aan meerdere seizoenen. © ANP 2021