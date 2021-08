Bilal Wahib legt laatste hand aan uitgesteld debuutalbum

Sinds februari heeft de 22-jarige artiest geen nieuwe muziek meer uitgebracht, nadat hij werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno.

"Ik wil over een paar maanden mijn nieuwe debuutalbum met jullie delen", vertelt hij aan RTL Boulevard. Zijn debuutalbum was "al een beetje af" dit voorjaar, zegt hij. Vanwege de omstreden video heeft hij het project even met rust gelaten.

De zanger en acteur is nu bezig met de laatste aanpassingen aan de plaat, daarom spreekt hij ook van een "nieuw" album. Vrijdag komt alvast zijn single Paranoia uit, waarvan zijn platenlabel TopNotch al de eerste fragmenten heeft gedeeld.

Wahib vindt het "extra spannend" om nu nieuwe muziek uit te brengen, omdat het zo'n zes maanden geleden is dat hij voor het laatst iets uitbracht.



In februari bracht hij voor het laatst een liedje uit, dat was de single 501 met Ronnie Flex. Het uitbrengen van nieuwe muziek is volgens de artiest geen "comeback", al begrijpt hij het wel als mensen dat zo zien.

Om het album onder de aandacht te brengen is Wahib actief geworden op TikTok. Na het incident dit voorjaar, waarbij hij een minderjarige jongen ophitste om zijn geslachtsdeel te laten zien, is hij verbannen van Instagram, en dat maakt de promotie van nieuwe muziek lastig.

"Dat vind ik nog steeds heel fucked up", aldus Wahib, die inmiddels geregeld dansend op filmpjes te zien is op TikTok.