Nasrdin Dchar te zien in Videoland Academy

Op 27 september gaan de films gecreëerd bij Videoland Academy, met onder anderen Nasrdin Dchar, Georgina Verbaan en Peter Pannekoek, in première op het Nederlands Film Festival en zijn ze ook exclusief te zien bij op het streamingplatform.

Het gaat om de films De Sterfshow, Indringer en Verdwenen Dagen. Het zijn volgens Videoland alle drie "grensverleggende" sciencefictionfilms. De Sterfshow, geregisseerd door Edson Da Conceicao met onder meer Dchar, Victoria Koblenko en Peter Pannekoek, is een absurdistische thriller over een realityshow waarin wekelijks gestemd wordt welke Nederlander geëxecuteerd moet worden.

Indringer, van regisseur Jan Verdijk met acteurs Charlie Chan Dagelet en Maarten Heijmans, is een griezelige film over een vreemd wezen dat aanspoelt op een eiland. In Verdwenen Dagen, geregisseerd door Jim Süter met onder meer Georgina Verbaan, wordt een vrouw gevolgd die werkt bij een futuristische startup die het mogelijk maakt je mooiste herinneringen te herbeleven.



Videoland Academy is een traject dat jonge makers de kans wil bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de filmwereld. Het is een samenwerking met onder anderen NFF, IDFA en IFFR.

Inschrijven voor het volgende talententraject kan vanaf eind september.