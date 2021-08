NPO 3 ziet mogelijkheden voor nieuwkomer Omroep ZWART

De boodschap van de omroep past goed bij de kernwaarden van de zender, zegt netmanager Suzanne Kunzeler. "We zijn in gesprek met Omroep ZWART.

Als de omroep met een goed voorstel komt, staan we daar zeker voor open", zegt Kunzeler. "Dat geldt trouwens ook voor de andere nieuwkomer, Ongehoord Nederland."

NPO 3 blijft in het nieuwe seizoen focussen op diversiteit, iets wat altijd al hoog in het vaandel heeft gestaan bij de zender. "We zenden al lang programma's over de lhbtiq+-gemeenschap of culturele diversiteit uit, dat past gewoon bij ons", aldus Kunzeler.



"We proberen het eigentijdse verhaal te vertellen, aansluiten bij wat er speelt. Dit doen we door veel met jonge, nieuwe en diverse makers te werken. Ik verheug me in het bijzonder op Zina, een dramaserie over vier Marokkaanse vrouwen."

Kunzeler zegt wel dat de zender alert blijft om programma's niet "sensationeel" te maken. "Integriteit staat altijd voorop, het eerlijke verhaal. Dat kost heel veel tijd, veel gesprekken en veel denkwerk. We investeren stevig in goede research en dat voel je als je kijkt."