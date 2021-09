Najib Amhali opent afkickkliniek

Zo vertelden de mannen woensdagavond in Jinek. De 50-jarige Amhali, die inmiddels ruim drie jaar clean is, besloot dat hij mensen wilde gaan helpen na alle reacties die hij kreeg toen hij met zijn verhaal naar buiten trad.

"Ik begon na te denken over een platform", vertelde de cabaretier. In een meeting kwam hij Saleh tegen die hem vertelde plannen te hebben voor een kliniek in Abcoude. Dat plan hebben de mannen daarna verder uitgewerkt.