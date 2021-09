Amal Clooney speciaal adviseur van Haags Strafhof voor Darfur

Haar nieuwe baan is gecreëerd door de nieuwe aanklager van het ICC, de Brit Karim Khan.

Hollywood-acteur George Clooney, met wie Amal getrouwd is, maakt zich al jaren hard voor de mensenrechten in de Afrikaanse regio. Amal zelf vertegenwoordigde slachtoffers van het conflict eerder al in een rechtszaak van het ICC tegen Ali Kushayb, de leider van de door de regering bewapende militie Janjaweed.

In totaal zijn er zeventien speciale ICC-adviseurs door Khan aangesteld. In een verklaring zegt hij blij te zijn met deze "uitzonderlijke groep van experts" en dankbaar dat zij zich in deze rol willen inzetten.



Conflict

Het Darfur-conflict begon in 2003 en werd uitgevochten tussen de regering en de Janjaweed aan de ene kant en rebellengroepen van niet-Arabische bevolkingsgroepen aan de andere kant. Na de overwinning van de Janjaweed volgde een periode van etnische zuiveringen.

Als gevolg van de oorlog verloren honderdduizenden Sudanezen het leven en sloegen miljoenen inwoners op de vlucht voor de genocide, plunderingen en verkrachtingen die plaatsvonden. In 2006 werd een vredesakkoord ondertekend.