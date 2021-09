Luxueus veilinghuis Sotheby's opent vestiging in Marokko

Met de komst van haar eerste Noord-Afrikaanse vestiging zijn de luxe vastgoeddiensten van het veilinghuis nu ook beschikbaar in Marokko.

Volgens Sotheby's-CEO Philip White biedt Marokko een "stabiele en gastvrije omgeving" voor internationale investeerders en is Marrakech een "veelbelovende internationale stad is met een groeiend high-end segment.".

Sotheby's zal zich in het begin vooral bezighouden met de residentiële vastgoedmarkt in de okerkleurige stad, met plannen voor toekomstige uitbreidingen in Essaouira, Tanger en Rabat.



White benadrukte dat Marokko een verscheidenheid aan zeer begeerde eigendommen heeft die voldoen aan de wensen van veeleisende kopers in het high-end segment. De portefeuille van Sotheby's International Realty du Maroc zal worden aangeboden via de website van het veilinghuis op sothebysrealty.com.

Sotheby's International Realty werd opgericht in 1976 en heeft momenteel 24.000 partners verspreid over 1.000 agentschappen in 75 landen.