Abdelkader Benali is dichter van Nederland Leest 2021

Tijdens Nederland Leest, dat in november plaatsvindt, besteden bibliotheken veel aandacht aan een bepaald thema.

Het thema van dit jaar is 'Over de grens'. Over dit thema vinden in alle bibliotheken gesprekken plaats. Ook wordt het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis cadeau gegeven, dat dit thema aansnijdt.

Om de campagne luister bij te zetten schrijft Benali een gedicht bij het thema. De schrijver zal de hele maand november bibliotheken door het hele land bezoeken en dit gedicht en een aantal andere werken over dit onderwerp voordragen.



Abdelkader Benali (1975) debuteerde in 1996 met zijn roman Bruiloft aan zee en won in 2003 de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman De langverwachte. Ondertussen bracht Benali een verzameling verhalen, reportages, artikelen en columns uit.

Benali’s werk is in 2010 bekroond met de E. du Perronprijs, en in 2020 met de prestigieuze Gouden Ganzenveer.