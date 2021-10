Mocro Maffia wint Gouden Kalf voor beste dramaserie

Het was de tweede maal dat de reeks voor een Gouden Kalf was genomineerd, maar in 2019 viste Mocro Maffia achter het net.

De serie maakt ook nog kans op de prijs voor beste acteur (Robert de Hoog). Mocro Maffia is een dramaserie van Videoland en gaat over een drugsoorlog in de Nederlandse onderwereld.

De serie is mede bedacht door hoofdrolspeler Achmed Akkabi en losjes gebaseerd op het gelijknamig boek van misdaadjournalist Wouter Laumans, dat gaat over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen in Nederland. De moord op Peter R. de Vries in juli van dit jaar werd ook in verband gebracht met de mocromaffia.



Mocro Maffia maakt dit jaar ook kans op de Gouden Televizier-Ring. RTL, waar Videoland onder valt, liet in een reactie weten een "dubbel gevoel" te hebben over de nominatie vanwege de recente gebeurtenissen.

Er zijn inmiddels drie seizoenen; een vierde reeks is in de maak.