Tekeningen Muhammad Ali leveren meer op dan gedacht

Dat was ruim drie keer zoveel als het New Yorkse veilinghuis Bonhams als minimale opbrengst had geschat.

De klapper op de veilingavond was Ali's tekening Sting Like a Bee, waarvoor het winnende bod meer dan 425.000 dollar was. Ali tekende daarin een net knock-out geslagen bokser en schreef daarboven in een tekstballon: "Scheids, hij vloog als een vlinder en stak als een bij!" Bonhams had de waarde van de tekening vooraf tussen de 40 en 60.000 dollar geschat.

Onder de hamer kwamen 24 werken, veelal in een cartooneske stijl, waarvan sommige door Ali zijn gesigneerd. De tekeningen weerspiegelen Ali's interesse in religie en sociale rechtvaardigheid, maar er zijn er ook die hemzelf in de boksring voorstellen. Ali zou graag hebben getekend om tot rust te komen na een training of gevecht.

I Love You America

Een rood-wit-blauw schilderij uit 1979 met de woorden I Love You America werd verkocht voor 150.000 dollar. Een ander gewild object bleek een schets uit 1967, waarin Ali het christendom vergeleek met de islam, de religie waartoe hij zich in 1964 bekeerde. De schets leverde 24.000 dollar op.

De voormalige wereldkampioen in het zwaargewicht stierf in 2016 op 74-jarige leeftijd na een lange strijd tegen de ziekte van Parkinson.