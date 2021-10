NPO gaat werken met quotum om diversiteit te vergroten

Om de diversiteit te vergroten, gaat de Nederlandse Publieke Omroep vanaf januari werken met een quotum.

Dat vertelde Rijxman woensdag in een interview met presentatrice Natasja Gibbs tijdens de Dutch Media Week. "Het streven is dat bij zestig beeldbepalende programma's minimaal 15 procent van de mensen een biculturele achtergrond heeft.

Het gaat dan niet alleen om huidskleur maar bijvoorbeeld ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", zei de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.



Alle omroepen hebben zich hierbij aangesloten. Houden zij zich niet aan het quotum, dan volgt volgens Rijxman een gesprek. "Anders gaan we het programma niet plaatsen.".

Zelf is Rijxman in januari overigens niet meer werkzaam als voorzitter bij de NPO. Zij wordt per 1 januari opgevolgd door Frederieke Leeflang, die momenteel managing partner is bij Deloitte Legal.