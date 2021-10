Mamounia Hotel in Marrakech wederom uitgeroepen tot beste hotel ter wereld

Meer dan 800.000 lezers namen deel aan de stemming. La Mamounia werd in 2018 ook al eens uitgeroepen tot het beste hotel ter wereld. Het uberluxe Hotel won dit keer naast de wereldtitel ook de titel van het beste hotel in Afrika.

Hotel-directeur Pierre Jochem reageerde verheugd op het nieuws en noemde de kroning een "smaakvolle overwinning.". Door de coronapandemie heeft het hotel aanzienlijk minder gasten verwelkomd en is van de gelegenheid gebruik gemaakt om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

"De afgelopen maanden waren moeilijk, maar we hebben de onderhoudswerkzaamheden doorgezet, zodat dit juweel altijd in de beste staat blijft.", aldus Jochem, die zelf ook onlangs een prestigieuze prijs binnensleepte. In augustus werd hij door het Amerikaanse tijdschrift Hotels Magazine uitgeroepen tot beste hotelmanager ter wereld.



La Mamounia werd in 1923 gebouwd maar kreeg in 2009 een make-over van de Franse ontwerper Jacques Garcia. Het hotel is sindsdien meermaals in de prijzen gevallen, waaronder twee internationale designprijzen.

De prijs bevestigt de positie van La Mamounia als het vlaggenschip van de Marokkaanse hotelindustrie. In traditioneel Marokkaanse stijl, en op basis van Berberse en Arabisch-Andalusische architectuur, is La Mamounia gelegen in koninklijke tuinen, gemarkeerd door Moorse weelde.



Het hotel, gelegen nabij het beroemde Jamaa El Fna-plein, heeft 209 kamers (waaronder 71 suites), tuinen, een spa met hamams (traditionele Marokkaanse baden) en drie riads.

De hoteltuinen behoren volgens het Britse blad The Independent bij de mooiste ter wereld en rangschikte de tuin op de vierde plaats van de top vijf.



In de tuin tref je onder meer het zwembad van het hotel, een theehuis en een Marokkaans restaurant. "De torenhoge palmbomen, sinaasappelbomen, rozenstruiken en de 700-jaar oude olijfbomen maken de tuinen van La Mamounia tot een heerlijk verblijf in het hotel.", citeerde de redacteur van het Britse blad Sir Winston Churchill, die "veel gelukkige uren doorbracht in de tuinen van La Mamounia".

De 18e-eeuwse tuinen waren een geschenk van Sultan Mohammed III aan zijn zoon, prins Moulay Mamoun.