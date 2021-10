Bijna de helft minder vrouwen gescreend op borstkanker in 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid meldt dat in totaal 533.256 vrouwen deelnamen aan de preventieve screening.

Een jaar eerder waren dat er nog bijna 1 miljoen. Hierdoor zijn duizenden vrouwen die mogelijk borstkanker hebben, of een voorstadium van de ziekte, minder doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Dat de deelname aan bevolkingsonderzoeken vorig jaar lager lag dan normaal, was al langer bekend.

De donderdag verschenen cijfers maken duidelijk dat vooral de screening naar borstkanker is ingezakt. Dat komt deels door de corona-uitbraak: nadat het virus Nederland had bereikt werden de onderzoeken maandenlang stilgelegd om besmettingen te voorkomen. Een tekort aan personeel maakte het probleem nog groter.



Uiteindelijk werden vorig jaar 14.552 vrouwen doorverwezen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Een jaar eerder kregen 22.079 vrouwen een doorverwijzing. Dat is een afname van 34 procent.

Uitnodiging

Het percentage deelnemers dat werd doorverwezen lag in 2020 wel iets hoger dan in 2019. Hierdoor is het aantal doorverwezen patiënten iets minder hard gedaald dan het aantal deelnemers.



Voor het grootste deel is de afname te wijten aan het veel lagere aantal uitnodigingen dat het RIVM heeft verstuurd. Daarnaast lag ook het percentage vrouwen dat inging op een uitnodiging iets lager: 70 procent versus 76 procent een jaar eerder. Mogelijk kwam dat door angst voor corona.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat ook aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker minder mensen meededen dan een jaar eerder. Daar bedroeg de afname 15 procent. Eerder deze maand verschenen al de cijfers over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook daar was een scherpe afname in de deelname te zien, van bijna 35 procent.