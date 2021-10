Eerste hit Bilal Wahib sinds ophef op Instagram

De zanger is voor het eerst sinds hij in maart werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van kinderporno weer terug in de top van de hitlijsten.

Wahib maakte in augustus al zijn muzikale comeback met de single Paranoia, maar dat nummer deed het een stuk minder goed dan de voorgangers.

In februari bracht hij voor het laatst een liedje uit, dat was de single 501 met Ronnie Flex. Het uitbrengen van nieuwe muziek is volgens de artiest geen "comeback", al begrijpt hij het wel als mensen dat zo zien.



Om het album onder de aandacht te brengen is Wahib actief geworden op TikTok. Na het incident dit voorjaar, waarbij hij een minderjarige jongen ophitste om zijn geslachtsdeel te laten zien, is hij verbannen van Instagram, en dat maakt de promotie van nieuwe muziek lastig.

Wahib scoorde vorig jaar een nummer 1-hit met Tigers en was het begin dit jaar ook raak met 501. Paranoia kwam nog wel binnen op 13 maar was daarna binnen vijf weken uit de lijst verdwenen.