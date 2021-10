Europese jongeren aan het woord in How To Be Young

Het zijn "heel persoonlijke inkijkjes" in iemands leven, zegt Van der Linden tegen het ANP. In de eerste aflevering, die op 15 oktober te zien is, gaat ze in gesprek met vrouwen in Turkije die te maken kregen met seksuele intimidatie en geweld.

Een probleem waar veel jonge Turkse vrouwen mee worden geconfronteerd. Maar ook Van der Linden heeft hiermee te maken gehad, vertelt ze in de serie aan een van de vrouwen. "Ik vertelde dit, omdat dat meisje een enorme stap heeft gezet door haar zaak bij de rechter te brengen."

Van der Linden heeft dat niet gedaan, zegt ze. "Het was nog een andere tijd toen, zeker ook in Nederland. Dat dit Turkse meisje deze stap neemt, in een land dat wat dit onderwerp betreft bewust de tijd stil zet, dat zegt wat over hoe enorm krachtig dit meisje is."



Ook is de programmamaakster naar Litouwen gegaan, waar ze Wit-Russische studenten heeft gesproken die het geweld van president Aleksander Loekasjenko zijn ontvlucht. Het schetst een beeld van de situatie rondom de dictator en de impact die het moeten verlaten van je geboorteland heeft.

"Ze zijn getraumatiseerd omdat ze hun land moesten ontvluchten. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken, ik in elk geval niet." Een van hen, volgens Van der Linden "een piepjong meisje", leidt online de oppositie. Die energie is volgens haar kenmerkend voor de serie, maar ook voor deze generatie.



Geluk

Die energie is ook terug te zien bij de Marokkaanse jongens in een andere aflevering. Zij willen vluchten naar Spanje in de hoop op een beter leven. "Waar begin je aan, denk je eerst." Want ze hebben geen idee waar ze terecht gaan komen, maar ze wagen het erop.

"En waarom zou je als mens niet mogen dromen en je geluk elders mogen beproeven?" Van der Linden hoopt dat de serie iets doet met de mensen die ernaar kijken, maar vooral dat het programma zorgt voor een gesprek.

Naast ingrijpende verhalen is ook hoop te zien, denkt ze. Want de jongeren in de serie zijn strijdbaar. Daarmee heeft de serie ook een positieve toon. "Wat zo lekker is van die generatie, is dat je nog niet kan overzien wat de gevolgen zijn van wat je aan het doen bent. Als je jong bent, dan doe je het gewoon. Dat is het leuke van jong zijn."