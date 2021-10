John van den Heuvel vindt Mocro Maffia geen geweldsverheerlijking

Nadat de Videoland-serie was genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring, lieten veel mensen zich er op sociale media over uit.

Sommigen vonden dat de serie over voornamelijk Marokkaanse drugscriminelen geweld verheerlijkt.



"Ik ben het niet eens met die kritiek", zei Van den Heuvel in het Radio 10-programma Ekdom in de Morgen.



De serie laat volgens Van den Heuvel ook de negatieve kanten zien, namelijk dat leden van de Mocromaffia vaak "uiteindelijk in de cel belanden" of "hun familie kapotmaken".

De misdaadverslaggever kan zich dan ook niet voorstellen dat mensen graag bij de Mocromaffia willen als ze de serie hebben gezien. "Het is een keiharde, hele donkere serie die wel goed weergeeft wat er op dit moment gaande is."

Mocro Maffia, met onder anderen Achmed Akkabi, Robert de Hoog en Nasrdin Dchar in de hoofdrol, is al drie seizoenen lang een groot succes op Videoland.

De serie werd dit jaar, als eerste programma dat niet op tv wordt uitgezonden, genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. De prijs ging naar de documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold.