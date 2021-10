Kylie Jenner beschuldigd van 'blackfishing'

De realityster wordt nu door veel volgers beschuldigd van 'blackfishing'.

De term blackfishing kwam twee jaar geleden bovendrijven op Twitter toen journalist Wanna Thompson aankaartte dat zij steeds meer witte artiesten zich als zwart zag voordoen. Eerder dit jaar legde zij aan CNN nog eens uit wat de uitdrukking betekent.

"Het is blackfishing als witte publieke figuren, influencers en dat soort lui er alles aan doen om zwart te lijken. Of dat nu betekent dat ze hun huid donkerder kleuren om hun afkomst onduidelijk te maken, of een haarstijl of kledingtrend oppakken die door zwarte vrouwen is geïntroduceerd."



Dit voorjaar kreeg de Australische rapper Iggy Azalea een hoop kritiek omdat ze zich in haar clip voor I am the Strip Club schuldig zou maken aan blackfishing. Ze draagt in de video een donkere pruik en critici beweerden dat ze haar huid donkerder had gemaakt. De rapper ontkende dat op Twitter en zei daar tegen een fan die haar verdedigde: "Ik ben dezelfde kleur die ik altijd ben, dit is alleen gefilmd in een schemerige kamer en ik heb een andere pruik. Laat ze maar kletsen."

Ook Kylies halfzus Kim Kardashian, Ariana Grande en Bruno Mars zijn beschuldigd van blackfishing.