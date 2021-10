Marokko gaat na 4 decennia weer meedoen met Miss Universe verkiezing

Op de officiële website van de Miss Universe Marokko verkiezing worden Marokkaanse vrouwen die willen deelnemen opgeroepen om hun aanvraag vóór de deadline van 31 oktober in te dienen.

Kandidaten moeten de Marokkaanse nationaliteit hebben, een geldig paspoort hebben, tussen 18 en 28 jaar oud zijn, vrijgezel zijn en niet gebonden zijn aan een exclusief contract met merken.

De winnares van de Miss Universe Marokko-verkiezing zal op 7 november worden aangekondigd en zal Marokko vertegenwoordigen op de Miss Universe-verkiezing die in december in de Israëlische badplaats Haifa zal plaatsvinden. Ze zal het in ieder geval moeten opnemen tegen de Spaans-Marokkaanse Sarah Loinaz die namens Spanje aanwezig zal zijn in Israël.



Deelnemers uit 75 verschillende landen zullen strijden voor het felbegeerde kroontje. Bij eerdere deelname van Marokko werd Majida Tazi in 1978 genomineerd voor Miss Marokko.

Sinds de jaren vijftig heeft Marokko een eigen schoonheidswedstrijd 'Miss Marokko'.