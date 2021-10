Soundos annuleert shows wegens ziekte

Via Instagram laat de cabaretier weten dat de try-outs van haar nieuwe show Comeback Kid van zowel woensdag als donderdag niet doorgaan.

"Ik ben heel erg ziek geworden waardoor ook mijn stem bijna weg is. Werkpaardje is denk ik te hard in galop gegaan", schrijft Soundos. Ook biedt de theatermaker haar excuses aan aan mensen die een kaartje hadden gekocht. "Het spijt mij heel erg. Ik haat cancellen. Maar het is nou eenmaal niet anders."

Comeback Kid is de vijfde solovoorstelling van El Ahmadi en gaat later dit jaar in première. Haar laatste voorstelling Niets te verliezen speelde Soundos tot 2019.