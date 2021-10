Taakstraf geëist tegen opruiende Amsterdamse drillrap

In 2020 waren zij met een vuurwapen in de hand te zien in een videoclip en uitten ze vermeend dreigende teksten in de richting van niet nader genoemde tegenstanders.

Volgens het OM riepen de twee hiermee op tot geweld. Het OM noemt het optreden van de twee Amsterdammers opruiing. Justitie heeft hen ook voor de rechter gebracht op verdenking van verboden wapenbezit. Naast de taakstraf eiste het OM ook twee maanden voorwaardelijke celstraf. Het is de eerste keer dat het OM (drill)rappers vanwege hun teksten wil vervolgen.

M. en S. werden eind april 2020 opgepakt, kort nadat een korte trailer van de gewraakte clip op Instagram was gepost. Zij kwamen een paar dagen later weer vrij en mochten hun rechtszaak in vrijheid afwachten. De integrale clip verscheen in augustus 2020 op YouTube. Doorzoekingen ten tijde van hun aanhouding leidde niet tot de vondst van vuurwapens. Volgens de verdachten hebben zij tijdens het opnemen van de clip nepwapens gebruikt.



'Geen drillrap'

De verdachten zeiden tijdens hun proces zich van geen kwaad bewust te zijn. Diego M.: "Dit nummer is geen drillrap. Het is frustratie, boosheid, en vooral entertainment. Muziek maken is mijn hobby. Het moet niet zo opgeblazen worden. Wat is er gebeurd? Waarom zouden wij hebben opgeroepen tot geweld, als er niks is gebeurd?"

Bij de onderbouwing van haar strafeis zette de officier van justitie uiteen dat drillrap en (verheerlijking van) geweld hand in hand gaan. In de drillrapscene hebben zich de afgelopen jaren tal van geweldsincidenten voorgedaan, in een paar gevallen met dodelijke afloop. Rivaliserende groepen stonden elkaar daarbij naar het leven, over en weer werd wraak genomen. Sociale media werken als katalysator in het geheel, aldus de officier.



Het OM heeft de volledige tekst van de rap (getiteld Intensive Care) van M. en S. in de aanklacht opgenomen. In het nummer worden tegenstanders (‘opps’) onder meer een verblijf op de intensive care toegewenst en gedreigd hen "echt dood" te maken.

De advocaten van beide verdachten hebben de rechtbank vrijspraak gevraagd. Volgens de raadslieden is er geen sprake geweest van opruiing en kunnen de beklaagden zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank doet uitspraak op 11 november.