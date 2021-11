John van den Heuvel duikt in ontstaan Mocromaffia

Het nieuwe seizoen is vanaf 9 november te streamen, laat Videoland woensdag weten.

"We laten zien hoe de Mocromaffia feitelijk ontstond en na welk moment de conflicten volledig escaleerden", zegt de misdaadjournalist over het nieuwe seizoen. "Een in beslag genomen partij cocaïne was de oorzaak van een ongekend heftige geweldsgolf."

Het derde seizoen van de Videolandserie bestaat uit zeven afleveringen. Daarin onthult Van den Heuvel onder meer ook niet eerder bekendgemaakte feiten uit lopende onderzoeken. Ook spreekt hij met officieren van justitie, rechercheurs, getuigen, journalisten, slachtoffers en mensen die, net als Van den Heuvel zelf, op de dodenlijst van de bende staan.



Het eerste seizoen van De Jacht op de Mocro Maffia ging voornamelijk over de bezigheden van topcriminelen Ridouan Taghi en Saïd R. In het vervolg richtte Van den Heuvel zich op Caloh Wagoh, een motorbende die door Taghi werd ingezet voor moordopdrachten.

Ook bendelid en kroongetuige Tony de G. stond centraal.