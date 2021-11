Fans delen massaal kaarten Nasrdin Dchar na stilte islamhatende Meilandjes

De actie komt voort uit een oproep van Dchar om de vrijkaartjes die hij aan de familie Meiland wilde geven weg te geven aan zijn volgers die daar de allerbeste reden voor gaven.

De acteur had de voltallige familie Meiland via sociale media uitgenodigd om naar zijn familiekroniek in het theater te komen kijken. "Misschien een goede eerste stap om van hun islamofobie af te komen", schreef de Gouden Kalf-winnaar. Geen van de Meilandjes reageerde de afgelopen week op de uitnodiging van de acteur.

In haar biografie doet Erica Meiland enkele stellige anti-islamuitspraken. Zij vergelijkt vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal, rot op joh, met je boerka". Ook stelt Erica Meiland dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden.



Pay it forward

Dchar laat woensdag weten dat hij inmiddels zeker veertig volgers op sociale media aan elkaar gekoppeld heeft. "Het is zo mooi dat iets negatiefs zo snel kan worden omgezet in iets positiefs", stelt hij.

"Het is een soort pay it forward-situatie, mensen gunnen mensen die de middelen niet hebben een kaartje en een bezoek aan de voorstelling. Het heeft logistiek veel voeten in aarde, maar het is het volledig waard."



De acteur, bekend van onder meer zijn rol in Mocro Maffia, beklemtoont dat de familie Meiland nog steeds welkom is bij zijn voorstelling om meer over de islam te leren.

Het drieluik Familiekroniek bestaat uit drie monologen waarin Dchar vertelt over zijn moeder, zijn vader en zijn relatie.