BNNVARA: nieuwe samenwerking met Bilal Wahib niet aan de orde

Dat laat een woordvoerder van BNNVARA desgevraagd weten, naar aanleiding van de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wahib niet te vervolgen.

BNNVARA haalde in maart direct alle afleveringen van het jongerenprogramma offline toen duidelijk werd dat Wahib verdacht werd van het maken en verspreiden van kinderporno, nadat hij op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te tonen. Het OM maakte donderdag bekend de zaak tegen Wahib te seponeren.

Van Teenage Boss is inmiddels een nieuw seizoen opgenomen met een andere presentator. Wie dat is, wil de omroep nog niet zeggen.

Omdat Teenage Boss een jongerenprogramma is, besloot BNNVARA in maart meteen dat Wahib het programma niet meer verder kon presenteren. Wel stelde algemeen directeur Lonneke van der Zee ondanks de ophef open te staan voor een nieuwe samenwerking als uitgezocht was wat er precies was gebeurd.

Justitie oordeelde dat er wel sprake is van een strafbaar feit, maar vervolgt de Amsterdammer niet omdat het gaat om "een volstrekt misplaatste actie" zonder verdere bijbedoelingen.