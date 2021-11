Lil Kleine slachtoffer van gewapende beroving op straat

De politie kan aan het ANP enkel bevestigen dat er op de Willemskade, waar het feest van de dj plaatsvond, sprake is geweest van een gewelddadige poging tot diefstal.

Volgens het Boulevard werd Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, rond 23.30 uur buiten opgewacht door drie personen en met een pistool tegen zijn hoofd geslagen. Daarop zou zijn horloge zijn meegenomen.

De politie benadrukt dat het nog niet duidelijk is of er iets is gestolen. Er wordt uitgegaan van drie of vier verdachten, maar er is nog niemand aangehouden.

Op Instagram is te zien dat ook onder anderen Monica Geuze, Ronnie Flex en Bilal Wahib aanwezig waren op het feest.

Lil Kleine heeft zelf nog niet gereageerd op de gebeurtenis.